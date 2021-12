https://fr.sputniknews.com/20211201/une-meute-de-loups-observee-dans-une-ville-de-savoie---video-1053751398.html

Une meute de loups observée dans une ville de Savoie - vidéo

Une meute de loups observée dans une ville de Savoie - vidéo

Après le signalement d’un loup non loin de Paris, une meute a été filmée le 27 novembre dans la commune de Modane (Savoie). L'Office français de la... 01.12.2021, Sputnik France

Au moins six loups ont été repérés à Modane (Savoie). Leur présence a été immortalisé et la vidéo diffusée le 29 novembre sur Facebook.Selon Le Dauphiné libéré, les canidés ont été filmés samedi 27 novembre vers 20h45 dans le quartier de Loutraz, la dernière rue de Modane avant de prendre la direction d’Aussois.Il s’agit du deuxième signalement médiatisé de loups en novembre. Le 11 novembre, un chasseur de Blaru (Yvelines), à environ 70 kilomètres de Paris, avait photographié l'animal au petit matin.Leur population en FranceÀ la sortie de l'hiver 2020-2021, 624 loups gris adultes étaient recensés, contre 580 en 2019 (hausse de 7% en un an), selon l'Office français de la biodiversité (OFB) qui constate un ralentissement de l'accroissement de la population.Mais éleveurs et chasseurs estiment ces chiffres inexacts. Ainsi, dans une lettre ouverte adressée fin octobre à Jean Castex et signée notamment par Christiane Lambert, responsable de la FNSEA, Michèle Boudoin, de la Fédération nationale ovine (FNO), et Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), qualifient les chiffres de la prédation en France d’"accablants".Plus de 11.000 têtes de bétail ont été victimes de prédations. 3.700 constats d'attaques attribuées aux loups ont été faits en 2020, une grande partie se concentrant en Auvergne-Rhône-Alpes, selon la Direction régionale de l'environnement (DREAL) d'Auvergne-Rhône-Alpes citée par l’AFP."L’Office français de la biodiversité nous ment", a ainsi déclaré au Dauphiné libéré Christiane Lambert qui appelle à "recompter les loups". Des accusations réfutées par Loïc Obled, directeur général de l'OFB, dans une interview à France 3.

