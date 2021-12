https://fr.sputniknews.com/20211202/comme-un-sociologue-macron-reagit-au-nouveau-morceau-politique-dorelsan-1053766974.html

"Comme un sociologue": Macron réagit au nouveau morceau politique d’Orelsan

Selon Libération, Emmanuel Macron a aimé le tube d'Orelsan où le rappeur dresse un portrait apocalyptique de l’Hexagone. Dénonçant la montée des violences... 02.12.2021, Sputnik France

Chanson sur les gestes barrières commandée à McFly et Carlito, concours d’anecdotes avec les deux youtubeurs, défi lancé au streamer Arkunir sur Google Maps… Emmanuel Macron semble prendre régulièrement le pouls des passions des jeunes. Il se serait montré aussi élogieux envers le rappeur Orelsan.Selon les indiscrétions de Chez Pol, newsletter politique du journal Libération, le chef d’État aurait bien apprécié "L’odeur de l’essence", single de son nouvel album Civilisation.Selon Libération, Emmanuel Macron a cependant trouvé "bien vu" le texte du nouveau morceau d’Orelsan.Orelsan condamné pour propos sexistesViolences conjugales, bavures policières, crises de l’hôpital et de l’école... Le rappeur dresse un portrait apocalyptique de l’Hexagone dans "L’odeur de l’essence".Ce "sociologue", comme Emmanuel Macron l’aurait décrit, a été pourtant condamné en 2013 à 1.000 euros d'amende avec sursis pour injure et provocation à la violence envers les femmes par le tribunal correctionnel de Paris. En cause, certaines paroles de ses chansons jugées sexistes avec l’utilisation des expressions "p*te" et "chienne". Le 18 février 2016, l'artiste a été rejugé à Versailles pour les textes de plusieurs chansons. Poursuivi par des associations féministes, il a été relaxé au bénéfice de la "liberté d'expression".En juin 2012, le rappeur avait été relaxé alors qu’il était poursuivi pour "provocation au crime" pour sa chanson "Sale Pute".Macron séduit-il les jeunes?Quant à Emmanuel Macron, ses coups de cœur culturels, incursions sur Twitch et TikTok, slogans répétés à l’envi sur le soi-disant "Président des jeunes" ne semblent pas passer inaperçus.En exclusivité pour France Inter, l’Institut Ipsos a questionné en septembre 500 jeunes âgés de 18 à 29 ans dans la perspective de la présidentielle et c’est le Président Macron qui a recueilli la "meilleure" note (4,2/10).Les résultats d’une enquête Ifop réalisée du 24 au 30 septembre montrent que 25% des 18-30 ans voteraient pour Marine Le Pen si le premier tour de l’élection présidentielle avait eu lieu à l’occasion de ce sondage. Emmanuel Macron est le 2e candidat qui remporterait le plus de suffrages au sein de cette tranche d’âge (19%) et capitalise notamment sur des intentions de vote importantes parmi les plus jeunes (27% chez les 18-20 ans).

