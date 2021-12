https://fr.sputniknews.com/20211202/les-sondes-martiennes-chinoise-et-europeenne-terminent-avec-succes-le-test-de-communication-1053759789.html

Les sondes martiennes chinoise et européenne terminent avec succès le test de communication

La sonde martienne chinoise Tianwen-1 et la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont effectué avec succès un test de communication par...

Le rover martien chinois Zhurong a envoyé des données de test à Mars Express sur une distance d'environ 4.000 kilomètres, a indiqué la même source, ajoutant que la communication a duré dix minutes.Mars Express a reçu les données et les a transmises à la station de suivi de l'espace lointain de l'ESA. Après avoir reçu les données, la station les a envoyées au Centre européen d'opérations spatiales (European Space Operations Center, ESOC), qui les a ensuite transmises au Centre de contrôle de l'aéronautique de Pékin.Les résultats de l'analyse des données montrent que les interfaces des équipements de communication relais de Zhurong et de Mars Express correspondent et sont conformes aux standards internationaux, et que les contenus des données transmises sont complets et corrects.L'équipe de Tianwen-1 et celle de Mars Express poursuivront leur coopération en matière de communication de données scientifiques.

