Canada: trois cerfs de Virginie sauvages infectés par le Covid

Trois cerfs de Virginie sauvages ont été infectés par le Covid-19, les premiers cas signalés chez une espèce sauvage au Canada, a annoncé vendredi le... 03.12.2021, Sputnik France

De récents rapports ont permis de prouver qu'aux États-Unis le Covid-19 a été transmis par des humains à des cerfs de Virginie sauvages, mais à l'inverse, aucun cas de transmission des cerfs aux humains n'a été détecté, selon le ministère.Les chevreuils canadiens infectés vivent dans les forêts de l'Estrie, une région du Québec voisine du Vermont et du Maine, deux États américains.Tous étaient "apparemment en bonne santé" et ne "présentaient aucun signe clinique de la maladie", a précisé le ministère.Des échantillons prélevés sur les gibiers début novembre ont permis de détecter la maladie.Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a infecté plusieurs espèces à l'échelle planétaire, y compris "des visons d'élevage, des animaux de compagnie et des animaux dans les zoos".

