"Congés anticipés" de Noël: la lubie parfois meurtrière des élèves ivoiriens

C’est une tradition tristement célèbre, vieille d’au moins deux décennies, que celle observée chaque mois de décembre dans de nombreux établissements scolaires à travers la Côte d’Ivoire. En effet, à l’approche des fêtes de Noël, les élèves de certains collèges et lycées s'octroient le droit de partir en vacances avant la date prévue par le calendrier officiel. Et, pour parvenir à leurs fins, ils n'hésitent souvent pas à s'adonner à des actes de violence qui prennent parfois une tournure dramatique, avec des morts.Pour lutter contre ce phénomène, l’un des maux parmi tant d’autres qui secouent l’école ivoirienne et inquiètent autant qu’ils indignent, plusieurs solutions, dont principalement la sensibilisation, sont appliquées ces dernières années.Cette synergie d’actions, précise-t-il, concerne tant les campagnes de sensibilisation que "la mise en œuvre nécessaire d’autres solutions durables comme le nécessaire suivi psychologique des élèves".Des sanctions qui divisentLes congés de Noël et du Nouvel an sont prévus du 17 décembre au 2 janvier 2022 inclus. Mais déjà depuis le mois de novembre, ministère de l’Éducation, autorités locales, forces de l’ordre, enseignants, ONG, organisations de parents, etc. multiplient les campagnes de sensibilisation censées concerner tous les établissements à l’échelle de la Côte d’Ivoire, mais surtout ceux à risque.L'objectif visé par tous cette année 2021 est de parvenir à "zéro congés anticipés", mais surtout d’éviter des violences comme celles de 2019 qui avaient fait trois morts (des élèves) dans trois villes du pays, ainsi que plusieurs blessés et de d’importants dégâts matériels. Par ailleurs, plusieurs élèves avaient écopé d’une peine de prison.Face à ces drames, le gouvernement ivoirien avait opté pour la carte de la fermeté en décidant de radier désormais des écoles privées et publiques "tous les enfants coupables".Si ces tragédies indignent et exaspèrent une partie de l’opinion nationale, favorable à cette mesure de radiation, certains Ivoiriens plaident plutôt pour des sanctions plus modérées.C'est le cas de Claude Kadio Aka pour qui "la radiation est une sanction trop extrême et même contraire à la politique d’éducation de l’État qui veut que tous les enfants [de 6 à 16 ans, ndlr] soient obligatoirement scolarisés".En Côte d’Ivoire, tout le monde s’accorde à reconnaître que "l’école est malade". Congés anticipés, violences, grossesses précoces, fraudes et résultats scolaires en berne, décrochage... sont autant de maux auxquels les États généraux de l’Éducationnationale et de l’alphabétisation -lancés le 19 juillet dernier et prévus pour durer six mois- devront apporter des remèdes durables.

