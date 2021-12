https://fr.sputniknews.com/20211203/macron-joue-t-il-au-bon-mediateur-ou-au-pompier-pyromane-avec-liran-1053783071.html

Macron joue-t-il au bon médiateur ou au pompier pyromane avec l’Iran?

Macron joue-t-il au bon médiateur ou au pompier pyromane avec l’Iran?

La France semble avoir abandonné ses exigences impossibles face à l’Iran. Mais son honnête rôle de médiateur dans les négociations de Vienne est entaché par... 03.12.2021, Sputnik France

À quoi Emmanuel Macron joue-t-il face à l’Iran et ses ambitions nucléaires?Pour que Téhéran réintègre les pourparlers de Vienne, Paris n’exige plus l’ouverture des négociations aux questions qui dépassent le dossier nucléaire, à savoir celles des capacités balistiques et des proxys utilisés par l’Iran dans les conflits régionaux. Une position qui rejoint celle que la République islamique défend depuis toujours.Pourtant, bien que le discours de Paris semble plus réaliste, les signes contradictoires se multiplient. En effet, le jour même de la reprise des négociations de Vienne, ce lundi 29 novembre, Emmanuel Macron accueillait le ministre israélien des Affaires étrangères. De plus, ce samedi 4 décembre, il sera reçu par Mohammed ben Salmane à Riyad. De quoi fâcher Téhéran?Plus d’informations dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges en bref.

