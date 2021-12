https://fr.sputniknews.com/20211203/pres-de-280-millions-de-personnes-auront-besoin-daide-humanitaire-en-2022-1053779174.html

Près de 280 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire en 2022

Dans un éditorial publié jeudi, le secrétaire général adjoint de l’Onu chargé des affaires humanitaires, Martin Griffiths, a indiqué qu’il faut au moins 41 milliards de dollars en 2022 pour venir en aide à ces populations parmi les plus vulnérables, dans un monde ravagé par la Covid-19, les conflits et le changement climatique.Il a en outre relevé que "la crise climatique frappe d’abord et plus gravement les personnes les plus vulnérables au monde", ajoutant que la situation s’est détériorée notamment en Éthiopie, au Myanmar et en Afghanistan.M.Griffiths a, par ailleurs, indiqué que 45 millions de personnes dans 43 pays sont menacées par la famine, notant que par les autres dispositifs d’urgence, figure le conflit en Syrie, qui reste largement premier en termes de besoins si la question des réfugiés dans les pays voisins est prise en considération. Au total, avec trois millions de personnes supplémentaires à aider, ce conflit demande environ 10 milliards de dollars, a-t-il mis en valeur.

