Création d’un bloc latino-américain face à Washington, mission possible?

Le Président du Mexique a lancé l’idée de rassembler les pays latino-américains dans une configuration qui exclut les États-Unis. Analyse de Jean-Louis Martin... 04.12.2021, Sputnik France

La rencontre entre Joe Biden, Andrès Manuel López Obrador (AMLO) et Justin Trudeau à la Maison-Blanche le mois dernier tenait plus de la prise d’otages que du sommet entre égaux. Le Canada et le Mexique font penser à des épouses qui auraient été exploitées par les États-Unis pendant des années, mais dont le mari attend toujours d’elles qu’elles préparent le dîner lorsqu’il les appelle après avoir rendu visite à sa maîtresse. Les deux pays ont tendance à se reposer sur la facilité que leur offre leur proximité géographique avec leur puissant voisin au détriment de potentiels nouveaux partenariats qui réduiraient leur dépendance vis-à-vis des États-Unis.Le Canada, par exemple, est littéralement pris en sandwich entre les États-Unis et la Russie. Sans la probabilité de sanctions américaines pour des raisons idéologiques datées d’une époque révolue, Ottawa aurait pu depuis longtemps développer ses coopérations avec Moscou au-delà du hockey.Quant au Mexique, AMLO a déjà signalé qu’il cherchait à se tourner vers l’Amérique latine, notamment le Venezuela, fortement sanctionné par les États-Unis. Selon le Deutsche Welle, "le Président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a proposé de remplacer l’Organisation des États américains (OEA) par la Celac, un organisme qui n’inclut ni les États-Unis ni le Canada. Sa motion est venue en réponse aux demandes de pays comme le Nicaragua, le Venezuela et la Bolivie, qui ont qualifié l’OEA d’outil interventionniste des États-Unis."Jean Louis Martin, économiste spécialiste de l’Amérique latine, se montre dubitatif sur les chances de succès du projet d’AMLO:L’économiste évoque l’interdépendance entre Mexico et Washington qui sous-tend la relation entre les deux pays, la rendant compliquée à modifier:Que doit donc penser Washington de l’idée d’un rapprochement entre le Venezuela sous sanctions et le Mexique?

