Deuil national de trois jours au Mali suite à l'attaque contre un bus qui a fait 31 morts

Deuil national de trois jours au Mali suite à l'attaque contre un bus qui a fait 31 morts

Le Président de la Transition au Mali a décrété un deuil de trois jours, à compter du dimanche 5 décembre à zéro heure, sur l'ensemble du territoire national... 04.12.2021, Sputnik France

Selon un communiqué de la Présidence malienne, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil.Au moins 31 personnes ont été tuées et 17 autres blessées vendredi dans le centre du Mali lorsque le bus qui les transportait a été la cible de tirs par des hommes armés, a confirmé un bilan du gouvernement malien."Des bandits armés non identifiés ont attaqué et incendié le camion transportant des forains", ajoute encore le communiqué du gouvernement, soulignant que "des renforts sont actuellement déployés dans le secteur et mènent un large ratissage pour traquer les auteurs".Condoléances"Le gouvernement de la transition présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et rassure les populations que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique", indique la même source.Par ailleurs, "le gouvernement du Mali salue les efforts déployés par les forces armées de défense et de sécurité (FAMa) dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes", conclut le communiqué.

