Diabète: Lions Clubs International organise une campagne de sensibilisation et de dépistage à Oujda

La campagne, organisée au Centre de référence du diabète et des maladies chroniques d'Oujda à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, a porté aussi sur une session de formation de médecins et infirmiers sur une meilleure prise en charge de la rétinopathie diabétique, avec l’utilisation d’un matériel avancé et des techniques de télémédecine.Cette initiative a été organisée en collaboration notamment avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, la Ligue marocaine de lutte contre le diabète (LMLCD), l’Association marocaine médicale de solidarité (AMMS), le CHU Mohammed VI d’Oujda et la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda, entre autres partenaires.Dans une déclaration à la Maghreb Arabe Presse (MAP) à cette occasion, le gouverneur du LCI – District 416 Maroc, Mohammed Afailal, a souligné que le diabète est une maladie silencieuse, qui souvent n’est pas détectée à temps et peut générer de graves complications, y compris la rétinopathie diabétique pouvant causer la perte de la vue.Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens sur l’importance du dépistage précoce du diabète en vue d’éviter ces complications, a-t-il ajouté, notant que la formation dispensée à cette occasion aux cadres médicaux et infirmiers vise à renforcer leurs capacités pour utiliser de nouveaux équipements de dernière génération fournis grâce à l’action de LCI.En effet, cette campagne intervient au lendemain du lancement à Oujda du projet de lutte contre la cécité occasionnée par la rétinopathie diabétique dans la région de l’Oriental, faisant partie du programme SightFirst porté par LCI.Ce projet va permettre, entre autres, de doter des établissements hospitaliers de l’ensemble des provinces de la région d’un matériel technologique avancé pour la prise en charge de la rétinopathie diabétique, à savoir 10 rétinographes non mydriatiques, trois tomographies par cohérence optique (OCT) et cinq lasers multispots.Outre les équipements fournis, le projet porte aussi sur des volets de prévention et de sensibilisation, de formation des cadres médicaux et techniques et de supervision et d’évaluation de cette expérience.Le projet a nécessité un budget global d’environ six millions de dirhams (MDH), soit 575.000 euros, financés par la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) avec près de quatre MDH (384.000 euros), le Conseil de la région de l’Oriental (un MDH, soit 96.000 euros) et l’Agence de l’Oriental (un MDH).Le professeur Jamal Belkhadir, président de la LMLCD et de la Fédération internationale de diabète pour la région MENA, a salué la tenue de cette campagne de sensibilisation, qui rassemble plusieurs partenaires engagés dans la lutte contre la rétinopathie diabétique ainsi que dans le dépistage et la formation des médecins et du personnel infirmier.Pour sa part, le professeur Mohamed Belmekki, président de l’AMMS, a mis l’accent sur l’importance du dépistage précoce du diabète qui constitue la seule arme contre cette maladie, ajoutant que cette association œuvre en particulier pour la formation des équipes médicales et infirmières en matière de dépistage et de prise en charge du diabète et de ses complications, en plus de l’accompagnement et de l’organisation de campagnes médicales à travers le Maroc.

