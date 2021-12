https://fr.sputniknews.com/20211204/la-troisieme-dose-administree-en-grece-apres-trois-mois-au-lieu-de-six-1053790221.html

La troisième dose administrée en Grèce après trois mois au lieu de six

Cette décision a été prise en raison de l'apparition du variant Omicron et des températures hivernales qui exigent le renforcement de la protection contre la... 04.12.2021, Sputnik France

grèce

covid-19

variant omicron du covid-19

La troisième dose du rappel vaccinal contre la Covid-19 sera administré en Grèce à tous les adultes dès trois mois après leur deuxième injection, au lieu de six, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires grecques.La commission nationale de vaccination a révisé ses recommandations après avoir évalué les données internationales et locales, décidant ainsi "l'administration de la troisième dose à tous les citoyens âgés de plus de 18 ans dès trois mois après leur vaccination avec les deux doses", a indiqué Marios Themistokleous, secrétaire général de la santé, lors d'une conférence de presse.Les personnes ayant été contaminées par le virus doivent également être vaccinées trois mois après leur maladie au lieu de six mois", a-t-il indiqué.Cette décision a été prise en raison de l'apparition du variant Omicron et des températures hivernales qui exigent le renforcement de la protection contre la Covid-19, selon Marios Themistokleous.Pour endiguer la propagation du Covid-19, le gouvernement grec avait rendu, mardi, obligatoire la vaccination de plus de 60 ans, indiquant que la majorité des victimes du virus actuellement sont les non vaccinés.Depuis fin octobre, le nombre des contaminations ne cesse d'augmenter en Grèce, étant passé de 3.600 le 29 octobre à plus de 6.000 une semaine plus tard et le nombre de décès quotidiens dus au virus se compte lui en dizaines, les autorités ayant recensé vendredi 97 morts en 24 heures, et 89 la veille.

grèce

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

Maghreb Arabe Presse

