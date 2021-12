https://fr.sputniknews.com/20211204/lancien-president-de-la-commission-europeenne-qualifie-merkel-dennuyante-pour-son-depart-1053791238.html

L’ancien président de la Commission européenne qualifie Merkel d’"ennuyante" pour son départ

L’ancien président de la Commission européenne qualifie Merkel d’"ennuyante" pour son départ

À l’approche de la fin du mandat d’Angela Merkel, l’ancien président de la Commission européenne a partagé dans l’émission de télévision ARD Tagesthemen son... 04.12.2021, Sputnik France

2021-12-04T14:28+0100

2021-12-04T14:28+0100

2021-12-04T14:28+0100

international

allemagne

angela merkel

jean-claude juncker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1045630266_0:257:2690:1770_1920x0_80_0_0_1a89cfa5aaeaa6e5a6b3fcab35d0fd34.jpg

La chancelière allemande Angela Merkel se retire du pouvoir après 16 ans aux commandes. Elle doit passer la main à Olaf Scholz la semaine prochaine, après son élection au Bundestag le 8 décembre.Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, a dit dans une interview accordée à l’émission de télévision ARD Tagesthemen le 2 décembre quel trait de Mme Merkel l’agaçait le plus.Parallèlement, M.Juncker a noté que dans l’ensemble "elle a fait beaucoup de bien à l’Europe" et reste convaincu qu'elle était "au bon endroit au bon moment".Il a même indiqué que la chancelière sortante va lui "manquer" en notant sa capacité à écouter et accorder la même attention à tous:En outre, l’ex-président de la Commission européenne a ajouté qu’elle "ne créait pas d’histoires sur sa propre personne" et n’avait jamais essayé de se démarquer.Les adieuxLe 2 décembre, Mme Merkel a participé à une cérémonie organisée pour son départ durant laquelle elle a fait ses adieux à l’armée après 16 ans de mandat.Les militaires lui ont rendu un hommage.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

allemagne, angela merkel, jean-claude juncker