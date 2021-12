https://fr.sputniknews.com/20211204/omicron--le-cap-vert-durcit-les-conditions-dentree-dans-larchipel-1053791920.html

Omicron: le Cap-Vert durcit les conditions d'entrée dans l’archipel

Omicron: le Cap-Vert durcit les conditions d'entrée dans l’archipel

Le gouvernement du Cap-Vert a décidé, face à la menace du variant Omicron, un durcissement des conditions d'accès au pays pour enrayer la propagation du... 04.12.2021, Sputnik France

2021-12-04T14:56+0100

2021-12-04T14:56+0100

2021-12-04T15:07+0100

vaccin

cap-vert

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053711245_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_20845a31bc8b9034f6950b333971ed8d.jpg

Selon un communiqué du gouvernement, il a été décidé le rétablissement, à partir du 3 décembre, de la soumission obligatoire de résultats négatifs aux tests de dépistage du Covid-19 pour tous ceux qui souhaitent entrer dans le pays.Le communiqué précise dans ce sens que tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus se rendant au Cap-Vert par voie aérienne ou par voie maritime doivent présenter, avant l’embarquement et à l’arrivée dans le pays, un document attestant la réalisation d’un test virologique (PCR), avec résultat négatif, moins de 72 heures avant l’embarquement, ou d’un test antigénique, avec résultat négatif, moins de 48 heures avant l’embarquement.Le gouvernement, qui justifie sa décision en vertu du principe de précaution en santé publique, estime qu’il est non seulement nécessaire de rétablir cette mesure, mais aussi de renforcer les autres mesures de prévention et de confinement en vigueur.Ce choix, est-il expliqué, vient de l’inquiétude face à la propagation rapide du variant Omicron évoqué pour la première fois par l’OMS le 24 novembre dernier.Il est également obligatoire pour tous les voyageurs de compléter, avant d’embarquer, un formulaire de surveillance et de contrôle sanitaire, ajoute le document, notant que cette démarche peut être effectuée en ligne sur le site gouvernemental.Les autorités capverdiennes, fait savoir la même source, se réservent le droit de refuser l’accès à leur territoire à des voyageurs en provenance de pays considérés comme à risque.Pour les voyages internationaux au départ du Cap-Vert, c’est la réglementation en vigueur dans le pays de destination qui s’applique, précise la même source.

cap-vert

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

vaccin, cap-vert, variant omicron du covid-19