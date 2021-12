https://fr.sputniknews.com/20211204/sahara-occidental-la-police-marocaine-accusee-de-viol-contre-des-militantes-independantistes-1053788668.html

Sahara occidental: la police marocaine accusée de viol contre des militantes indépendantistes

Sahara occidental: la police marocaine accusée de viol contre des militantes indépendantistes

Des ONG internationales ont dénoncé les agressions sexuelles commises par des policiers marocains contre la militante sahraouie Sultana Khaya. Sa mère, âgée de... 04.12.2021, Sputnik France

2021-12-04T06:57+0100

2021-12-04T06:57+0100

2021-12-04T06:57+0100

afrique

maroc

police

viol

sahara occidental

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1044876012_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9656c19f36489d99e77ef56b39d6628f.jpg

Assignée à résidence depuis le 19 novembre 2020, la militante indépendantiste sahraouie Sultana Khaya a, une nouvelle fois, été victime d’une agression sexuelle. Des organisations non gouvernementales de protection des droits de l’homme ont annoncé que Sultana et des membres de sa famille ont été violées par des policiers marocains dans leur domicile situé à Boujdour, ville du Sahara occidental administrée de facto par le Maroc.IndignationDe son côté, l’ONG Front Line Defenders a rapporté sur son site que, le 8 novembre, Sultana, sa mère et sa sœur avaient été agressées sexuellement par des membres des forces de l’ordre marocaines. "Les forces de sécurité marocaines ont agressé sexuellement et physiquement la défenseure des droits humains sahraouie Sultana Khaya et lui ont injecté de force un liquide inconnu alors qu’elle se trouvait chez elle", ajoute l’organisation irlandaise. Des faits rapportés également par la fondation Robert F. Kennedy Human Rights. En Algérie, des féministes regroupées au sein du Journal féministe algérien (JFA) ont appelé "les institutions locales et internationales à agir et à exiger l'accompagnement de la militante et de sa famille afin de poursuivre les agresseurs".Abba Al Hassan Salek, le président de la Commission nationale des droits de l'homme sahraouie (CONASADAH), précise à Sputnik que Sultana Khaya ainsi que les membres de sa famille "sont en danger". Qu’est-ce qui explique l’acharnement présumé des autorités marocaines contre cette militante sahraouie? Pour Abba Al Hassan Salek, c’est "l’ensemble de son engagement et l’aura international dont elle jouit qui gêne les Marocains".Le président de la CONASADAH explique que, depuis une année, le quotidien de Sultana et de sa famille "est fait de violence et de privations". "Des citoyennes et des citoyens sahraouis sont séquestrés depuis le 19 novembre 2020 dans leur domicile. Leur maison est surveillée en permanence par des dizaines de policiers. On leur coupe régulièrement l’eau et l’électricité, ils n’ont pas accès aux médecins et ont interdit à toute personne de leur porter assistance", raconte-t-il.Les organisations internationales de protection des droits de l’homme dénoncent régulièrement les violations de droits humains au Sahara occidental sous administration de facto marocaine. Des ONG demandent depuis plusieurs années la création par l’Onu d’un mécanisme indépendant de contrôle et de monitoring des droits de l’homme. Une demande une nouvelle fois rejetée par le Conseil de sécurité lors de l’adoption de la dernière résolution sur le Sahara occidental.

https://fr.sputniknews.com/20211118/sahara-occidental-union-africaine-laxe-alger-pretoria-pour-contrer-le-duo-rabat-tel-aviv-1052651472.html

https://fr.sputniknews.com/20201015/sahara-occidental-le-combat-pacifiste-de-la-ghandi-sahraouie-1044579722.html

maroc

sahara occidental

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

maroc, police, viol, sahara occidental