https://fr.sputniknews.com/20211204/senegal--baisse-importante-de-la-criminalite-au-premier-semestre-1053790561.html

Sénégal: baisse importante de la criminalité au premier semestre

Sénégal: baisse importante de la criminalité au premier semestre

La police sénégalaise a annoncé vendredi une baisse de 52,98% de la criminalité dans le pays au premier semestre 2021 par rapport au semestre précédent. 04.12.2021, Sputnik France

2021-12-04T14:55+0100

2021-12-04T14:55+0100

2021-12-04T15:12+0100

afrique

afrique

sénégal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1045316086_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ddb99c589dc03f5fbdb031e9bde09b1d.jpg

Dans une analyse de l'évolution de la criminalité au Sénégal, relayée par la presse locale, la police nationale souligne avoir enregistré d'importants résultats dans la surveillance des frontières, ainsi que dans la lutte contre la délinquance, la criminalité, l'insécurité routière et le trafic illicite des stupéfiants.Elle ajoute qu'avec les opérations de sécurisation menées sur l'ensemble du territoire national, 21.358 individus ont été interpellés, dont 261 de nationalité étrangère et 16.255 qui ont été présentés au parquet, avec un taux d'élucidation de plus de 99% des crimes de sang.La même source note que le premier semestre de cette année a été marqué par 24 cas d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné la mort d'homme et que, sur ce total, 23 ont été élucidés avec l'auteur du dernier cas qui est activement recherché.

afrique

sénégal

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, sénégal