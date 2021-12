https://fr.sputniknews.com/20211204/valerie-pecresse-sera-la-candidate-des-republicains-a-la-presidentielle-1053791404.html

Valérie Pécresse sera la candidate des Républicains à la présidentielle

Valérie Pécresse a été désignée samedi 4 décembre candidate de la droite à la présidentielle, devançant de loin son adversaire Éric Ciotti.La présidente d'Île-de-France a remporté 60,95% des voix contre 39,05% pour le député des Alpes-Maritimes.Le scrutin, ouvert vendredi matin, s'est clôturé samedi à 14h. La participation était de 76,6%, samedi, à 10h."Votre confiance me va droit au cœur et elle m'oblige. Je mesure l'audace qui est la vôtre aujourd'hui: pour la première fois, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Je m'y engage, nous allons restaurer la fierté française et protéger les Français. Je vais tout donner! Ma force, mon énergie et ma détermination pour faire triompher ma détermination", a déclaré la candidate à l'issue du scrutin.Suite à sa victoire M. Ciotti a exprimé ses "félicitations les plus chaleureusees" à Valérie Pécresse, qui "a désormais l'immense responsabilité d'amener notre famille politique vers la victoire"."Ta campagne a été digne, puissante et audacieuse, des qualités indispensables pour nous conduire vers la victoire", a noté M.Ciotti.Le 2 décembre, le président des Républicains Christian Jacob a annoncé les deux candidats qualifiés au second tour du congrès de son parti: Valérie Pécresse et Éric Ciotti.Valérie Pécresse, jugée plus centriste, a bénéficié du soutien des perdants du premier tour (Bertrand, Barnier et Juvin). Auprès du Journal du Dimanche, elle a détaillé que sa première mesure à l’Élysée consisterait en une "conférence sociale avec les partenaires sociaux" visant à augmenter les salaires. Elle assure vouloir davantage réformer l’assurance chômage, mettre en place la réforme des retraites à 65 ans et "restaurer l’universalité des allocations familiales". Quant à l’immigration, elle souhaite instaurer des quotas annuels afin de diviser par deux le nombre d’entrées sur le territoire.

