Danemark: 183 cas confirmés du variant Omicron

Danemark: 183 cas confirmés du variant Omicron

Le Danemark a annoncé dimanche un saut "préoccupant" à 183 cas confirmés du nouveau variant Omicron, faisant savoir que des cas ailleurs en Europe pourraient... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T21:06+0100

2021-12-05T21:06+0100

2021-12-05T21:30+0100

covid-19

danemark

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

D'après les données de l'institut public SSI, le Danemark comptait vendredi 18 cas confirmés et 42 cas suspects du nouveau variant du virus responsable du Covid-19."Il y a désormais des chaînes de contagion où le variant est détecté chez des gens qui ne sont pas partis en voyage ou été en contact avec des voyageurs", souligne-t-il.Le Danemark est l'un des pays les plus équipés en Europe en matière de séquençage, lui permettant de détecter davantage de cas et plus rapidement, sans que cela signifie que la contagion y soit plus forte qu'ailleurs.Le SSI travaille "intensément" pour accélérer encore les résultats rapides de tests de laboratoire, afin que les institutions sanitaires puissent tracer les chaînes de contamination "le plus vite possible", a souligné M.Ullum.De nombreux cas du variant du coronavirus Omicron ont été signalés ces derniers jours, suscitant un vent de panique dans le monde.Selon l'ECDC, 17 pays de l'UE (plus la Norvège et l'Islande) ont détecté au moins un cas d'Omicron sur leur sol. Le Portugal (34), la Norvège (19), les Pays-Bas (18) et l'Allemagne (15) sont les pays ayant détecté le plus de cas.

danemark

danemark, covid-19, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19