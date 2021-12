https://fr.sputniknews.com/20211205/indonesie-leruption-du-volcan-semeru-fait-13-morts-1053796929.html

Indonésie: l'éruption du volcan Semeru fait 13 morts

Le bilan de l'éruption du volcan Semeru en Indonésie est passé à 13 morts, a indiqué, dimanche, l'agence de gestion des catastrophes alors que les équipes de... 05.12.2021, Sputnik France

"Le bilan est maintenant de 13 morts. Les sauveteurs ont retrouvé plus de corps", a indiqué à la presse le porte-parole de l'agence, Abdul Muhari, précisant que 10 personnes piégées par l'éruption de samedi avaient été dégagées vivantes de la zone située à l'Est de l'île de Java.Au moins 57 personnes ont été blessées dans l'éruption dont 41 atteintes par des brûlures, a indiqué l'agence de gestion des catastrophe dans un communiqué.Peu après l'éruption, plusieurs régions avaient été plongées dans l'obscurité après avoir été recouvertes par les cendres volcaniques.Des images de l'agence météorologique et de géophysique d'Indonésie ont montré des cendres tombant dans l'océan Indien.L'Indonésie se trouve sur le "cercle de feu" du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. Cet archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs sur son territoire.En 2018, l'éruption d'un volcan entre les îles de Java et de Sumatra avait causé un glissement de terrain sous-marin et un tsunami, tuant près de 400 personnes.

2021

