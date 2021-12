https://fr.sputniknews.com/20211205/larabie-saoudite-accepte-desormais-les-voyageurs-vaccines-au-spoutnik-v-1053801482.html

L’Arabie saoudite accepte désormais les voyageurs vaccinés au Spoutnik V

L’Arabie saoudite accepte désormais les voyageurs vaccinés au Spoutnik V

L'Arabie saoudite a rejoint les plus de 100 pays à accepter les touristes vaccinés avec le Spoutnik V à la suite d’une étroite collaboration entre le ministère... 05.12.2021, Sputnik France

Le Fonds russe d'investissement direct (RFPI) annonce ce dimanche 5 décembre que le Royaume d'Arabie saoudite a autorisé l'entrée des personnes vaccinées avec le vaccin russe Spoutnik V à compter du 1er janvier 2022.L'Arabie saoudite a rejoint les 101 autres pays qui avaient déjà approuvé l'entrée des personnes vaccinées avec le Spoutnik V à la suite d’une coopération et de discussions approfondies entre le ministère de la Santé d'Arabie saoudite, soutenu par le ministère des Investissements du pays, et le RFPI. Donner l'autorisation de se rendre en Arabie saoudite avec le Spoutnik V et de nouvelles mesures conjointes dans la lutte contre la pandémie étaient au cœur d’une réunion entre le ministre saoudien de la Santé Fahad al-Jalajel, le ministre saoudien de l'Investissement Khalid Al-Falih et le PDG du RFPI Kirill Dmitriev à Riyad plus tôt en novembre.La décision permettra aux musulmans du monde entier vaccinés avec le Spoutnik V de participer aux pèlerinages du Hajj et de la Omra sur les sites les plus saints de l'Islam dans les villes de La Mecque et de Médine.À leur entrée dans le pays, les personnes vaccinées avec le Spoutnik V devront se mettre en confinement pendant 48 heures et passer un test PCR.Créé en 2019, le Conseil vise à développer les relations économiques et commerciales bilatérales ainsi que les investissements entre la Russie et l'Arabie saoudite dans tous les secteurs. Il est coprésidé par Kirill Dmitriev, PDG du RFPI, et le prince Abdullah bin Bandar bin Abdul Aziz, ministre de la Garde nationale du Royaume.Plus globalement, séparer l'autorisation des vaccins Covid des certificats de vaccination est une autre étape importante pour éviter la discrimination en matière d’immunisation et soutenir les efforts des gouvernements afin de rouvrir les frontières en toute sécurité pour les habitants et les touristes, fait noter le RFPI.Voici les principales exigences des désormais 102 pays qui autorisent les entrées après une vaccination au Spoutnik V, d’après leurs ministères:"15 pays exigent des vaccins autres que le Spoutnik V. Seuls cinq d’entre eux (moins de 9% des voyages internationaux), dont les États-Unis (représentant moins de 3%), s’appuient entièrement sur la liste approuvée par l'OMS des vaccins auxquels le Spoutnik V devrait être ajouté cette année", conclut le RFPI.

