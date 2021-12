https://fr.sputniknews.com/20211205/le-president-finlandais-appelle-a-respecter-les-interets-nationaux-russes--1053802612.html

Le Président finlandais appelle à respecter les intérêts nationaux russes

Le Président finlandais appelle à respecter les intérêts nationaux russes

Le dirigeant finlandais, Sauli Niinisto, qui compte à son actif une douzaine de rencontres avec Vladimir Poutine, estime que pour bien coopérer avec la Russie... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T18:27+0100

2021-12-05T18:27+0100

2021-12-05T18:27+0100

europe

russie

finlande

sauli niinistö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102633/96/1026339630_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4193e8b3715769b07229d79398a1ff93.jpg

Dans une interview accordée au Financial Times et publiée ce 5 décembre, le Président finlandais Sauli Niinisto a donné la recette des bonnes relations avec la Russie, basée sur l’expérience d’une douzaine de rencontres privées avec le dirigeant russe.Il a cité en exemple Juhani Leppa, un ancien maire de Turku, ville jumelée avec Saint-Pétersbourg, qui avait souvent rencontré Vladimir Poutine au début des années 1990, lorsqu’il était encore fonctionnaire municipal. Le désormais chef de l’État n'a jamais oublié le comportement respectueux du maire et l’invite encore souvent à lui rendre visite à Moscou.D’autre part, ila souligné que la Finlande, en tant que voisine de la Russie, suivait de près l’activité de Moscou dans le domaine militaire.Besoin d’une position ferme"Il y a un vieux dicton en Finlande qui vient de l'Histoire, selon lequel un cosaque - un cosaque signifie un soldat russe - prend tout ce qui est non gardé", a-t-il déclaré.Pour que cela ne se produise pas "vous devez donc rester ferme sur votre position".M.Niinisto a révélé que son pays suivait le renforcement de la Flotte du Nord de la marine russe.Un équilibre de la terreur cède la place à la terreurEn évoquant la situation politique actuelle, le dirigeant finlandais a déploré la violation de l’équilibre sécuritaire internationale.Selon lui, à l’époque si quelqu’un voulait appuyer sur le bouton nucléaire, il savait qu’au moment où il le faisait l’autre bloc pressait sur le sien.M.Niinisto avait précédemment appelé les pays européens à revoir leur politique à l’égard de la Russie. Intervenant début octobre lors d’un séminaire consacré au 60e anniversaire de l’Institut de politique extérieure finlandais il avait signalé la nécessité d’un dialogue avec elle."Au lieu de la volonté de coopération, nous avons une méfiance croissante et des accusations réciproques. Néanmoins j’appelle à une vision plus large de la situation", avait-il commenté les relations entre l’UE et la Russie.

russie

finlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

russie, finlande, sauli niinistö