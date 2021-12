https://fr.sputniknews.com/20211205/presidentielle-en-gambie-le-president-sortant-largement-en-tete-devant-son-rival-1053804992.html

Présidentielle en Gambie: le Président sortant largement en tête devant son rival

Présidentielle en Gambie: le Président sortant largement en tête devant son rival

Adama Barrow, Président sortant, arrive ''largement en tête’’ à l’issue du vote organisé samedi dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, selon des résultats... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T20:27+0100

2021-12-05T20:27+0100

2021-12-05T21:19+0100

afrique

afrique

gambie

élection présidentielle

adama barrow

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053805088_0:97:2048:1249_1920x0_80_0_0_9713e959ccae9be13f3daa26424361b2.jpg

Le candidat du Parti national pour le peuple (NPP), Adama Barrow, Président sortant, arrive ''largement en tête’’ dans la presque totalité des 53 circonscriptions électorales gambiennes, à l’issue du vote organisé samedi dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, selon des résultats provisoires partiels communiqués dimanche par la Commission électorale indépendante.Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ali Momar Njie, continue dimanche à donner au compte-gouttes les résultats par circonscription électorale.Adama Barrow, à la recherche d’un deuxième mandat, devançait clairement son principal concurrent Ousainou Darboe dans la quasi-totalité des quelque 40 circonscriptions (sur 53), dont la commission électorale a communiqué les résultats dimanche en milieu de journée, selon des médias qui couvrent ce scrutin.Six candidats, dont le sortant Adama Barrow, sont en lice pour l’élection présidentielle gambienne tenue samedi.Un total de 962.000 électeurs répartis dans 1.554 bureaux étaient appelés aux urnes dans les sept régions du pays.La Commission électorale indépendante, organe chargé de la conduite des élections nationales, avait accepté la nomination de six candidats à la présidence, à savoir le Président sortant Adama Barrow, du Parti national du peuple (NPP), Ousainu Darboe, du Parti démocratique uni (UDP), Halifa Sallah, leader de l'Organisation démocratique du peuple pour l'indépendance et le socialisme (PDOIS), Mama Kandeh, leader du Congrès démocratique de Gambie (GDC), Abdoulie Ebrima Jammeh, chef du Parti de l'unité nationale (NUP) et le candidat indépendant, Essa Mbye Faal.Il s'agit de la première compétition présidentielle depuis la défaite du dirigeant de longue date Yahya Jammeh battu en 2016 par son adversaire d'alors Adama Barrow.

afrique

gambie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, gambie, élection présidentielle, adama barrow