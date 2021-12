https://fr.sputniknews.com/20211205/usa-cnn-limoge-chris-cuomo-frere-de-lex-gouverneur-de-new-york-cuomo-accuse-dagression-sexuelle-1053796588.html

USA: CNN limoge Chris Cuomo frère de l'ex-gouverneur de New York Cuomo accusé d'agression sexuelle

USA: CNN limoge Chris Cuomo frère de l'ex-gouverneur de New York Cuomo accusé d'agression sexuelle

La chaîne américaine d'information CNN a mis fin, samedi, au contrat de son présentateur et journaliste vedette Chris Cuomo pour avoir conseillé son frère... 05.12.2021, Sputnik France

Dans un communiqué, la chaîne amércaine précise que Chris Cuomo "a été licencié avec effet immédiat".Les deux frères, Andrew et Chris Cuomo, ont gagné une forte notoriété lorsque la pandémie de Covid-19 battait son plein à New York en 2020, grâce aux points presse du gouverneur de l'Etat, Andrew, et à ses échanges en direct sur CNN avec son frère Chris.Andrew Cuomo a été inculpé fin octobre pour une agression sexuelle sur une ancienne collaboratrice en décembre 2020 et pourrait être jugé au pénal. Une première comparution au tribunal de la capitale de l'Etat, Albany, prévue le 17 novembre a été reportée au début du mois de janvier.Les frères Cuomo sont les fils de l'ancien gouverneur de New York Mario Cuomo dans les années 1980 et 1990.

