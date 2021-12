https://fr.sputniknews.com/20211206/attaque-du-groupe-etat-islamique-dans-le-nord-de-lirak-cinq-morts-1053810472.html

Attaque de Daech dans le nord de l'Irak, cinq morts

Attaque de Daech dans le nord de l'Irak, cinq morts

Des combattants de Daech* ont tué un civil et quatre peshmergas, membres des forces armées du Kurdistan irakien, et blessé six autres personnes lors d'une... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T12:06+0100

2021-12-06T12:06+0100

2021-12-06T12:10+0100

faits divers

irak

etat islamique

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102293/14/1022931438_0:7:740:423_1920x0_80_0_0_b2f542a408ae529a395d8f042d47c78a.jpg

Le ministère des Affaires peshmergas a indiqué dans un communiqué que l'attaque avait fait des victimes, sans plus de précisions.Des membres de Daech* ont pris par ailleurs le contrôle du village de Luhaiban, dans le nord également, après l'avoir attaqué, a appris dimanche Reuters de sources sécuritaires.L'information n'a pas été confirmée dans l'immédiat par les autorités irakiennes.Luhaiban est situé dans une zone que se disputent le gouvernement de Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan, dont le siège est à Erbil. Elle est le théâtre d'attaques de Daech*, mais il est rare que les combattants islamistes prennent ainsi le contrôle d'une zone résidentielle, qui de plus est proche d'une autoroute reliant Erbil à Kirkouk. *Organisation terroriste interdite en Russie

irak

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

irak, etat islamique, attaque