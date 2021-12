https://fr.sputniknews.com/20211206/coree-du-sud-omicron-dans-les-universites-de-seoul-vague-danxiete-sur-les-campus-1053811190.html

Corée du Sud: Omicron dans les universités de Séoul, vague d’anxiété sur les campus

Une vague de peur et d’anxiété s’est emparée des universités de la capitale sud-coréenne, Séoul, suite à la détection lundi de cas suspects d’infection à... 06.12.2021, Sputnik France

Les cas détectés concernent des étudiants étrangers dans l’université nationale de Séoul, l’université Hankuk des études étrangères et l’université de Kyung Hee, rapportent les médias locaux, citant des responsables des trois universités.Les étudiants en question auraient contracté le variant lors d’une visite d’une église à Incheon, ouest de Séoul, où d’autres personnes, de nationalité sud-coréenne, ont été infectées la semaine dernière.Les étudiants ont subi des tests positifs, mais leur infection au nouveau variant n’est pas encore confirmée, indiquent les médias, soulignant que les autorités de Séoul suivent de près l’évolution de la situation dans les universités de la capitale. L’université de Hankuk a décidé de retourner aux cours à distance jusqu’à la semaine prochaine tout en imposant des restrictions à l’accès à certaines de ses installations.La Corée du Sud a entamé lundi la mise en œuvre de mesures de contrôle plus strictes dans le but de contrôler la propagation du nouveau variant. En vertu des nouvelles mesures, qui mettent fin au processus d’allègement des restrictions entamé en novembre dernier dans le cadre d’un plan baptisé "vivre avec le Covid-19", les rassemblements privés seront limités à six personnes dans le grand Séoul et à huit dans les autres régions du pays. Le passe vaccinal et le test PCR négatif seront exigés pour accéder à certains lieux publics, dont les restaurants, les cafés, les théâtres et les salles de cinéma. Ces mesures resteront en vigueur jusqu’au 2 janvier.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

