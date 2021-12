https://fr.sputniknews.com/20211206/le-monde-doit-se-preparer-a-la-prochaine-pandemie-previent-une-creatrice-du-vaccin-astrazeneca-1053814603.html

Le monde doit se préparer à la prochaine pandémie, prévient une créatrice du vaccin AstraZeneca

Les futures pandémies auxquelles le monde sera sûrement confronté pourraient être encore plus meurtrières que celle du Covid-19 et il convient d'ores et déjà... 06.12.2021, Sputnik France

Professeure de vaccinologie à l'université d'Oxford, Sarah Gilbert a plaidé pour que le monde se prépare dès à présent à mieux faire face à la prochaine pandémie.Des experts invités par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à se pencher sur la gestion de la pandémie de Covid-19 ont récemment appelé à la mise en place d'un financement permanent des politiques destinées à anticiper l'arrivée du prochain virus, en proposant d'y consacrer au moins 10 milliards de dollars par an.

