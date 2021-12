https://fr.sputniknews.com/20211206/le-pape-francois-souhaite-rencontrer-le-patriarche-orthodoxe-a-moscou-1053816804.html

Le pape François souhaite rencontrer le patriarche orthodoxe à Moscou

Le pape François souhaite rencontrer le patriarche orthodoxe à Moscou

Le pape François a exprimé lundi le souhait de pouvoir se rendre à Moscou pour s'entretenir avec le patriarche orthodoxe russe Cyrille, ce qui constituerait la... 06.12.2021, Sputnik France

La rencontre entre François et Cyrille en 2016 à Cuba avait déjà été une première entre les chefs des églises catholique et orthodoxe depuis le schisme de 1054.Les deux dignitaires se sont depuis dits prêts à travailler à une réunification de l'Église, même si leurs divergences théologiques restent profondes.Un émissaire de l'Église orthodoxe russe est attendu cette semaine au Vatican pour discuter de la date et du lieu de la prochaine rencontre, a-t-il précisé.Le pape ne se déplace normalement dans un pays étranger qu'à l'invitation des autorités religieuses et politiques locales, ce qui signifie qu'il devrait probablement être invité par le Président russe Vladimir Poutine pour se rendre à Moscou.

