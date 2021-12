https://fr.sputniknews.com/20211206/le-rwanda-veut-vacciner-70-de-la-population-dici-octobre-2022-1053814225.html

Le Rwanda veut vacciner 70% de la population d'ici octobre 2022

Le Rwanda veut vacciner 70% de la population d'ici octobre 2022

Le gouvernement rwandais s'est fixé pour objectif de vacciner au moins neuf millions de personnes contre le Covid-19 d'ici octobre 2022

Le gouvernement, qui avait auparavant prévu de vacciner 7,8 millions de personnes d’ici la fin de l’année prochaine, a décidé de réviser à la hausse ses objectifs de vaccination après l’ouverture de la vaccination pour les jeunes âgées de 12 ans et plus, a déclaré M.Ngirente lors d’une session parlementaire sur l’état d’avancement de la vaccination anti-Covid dans le pays.Depuis mars dernier, le Rwanda a reçu 12,9 millions de doses du vaccin anti-Covid à travers le mécanisme mondial de solidarité COVAX ou via des dons, a fait savoir le responsable.D’après le Premier ministre, la quasi-totalité de la capitale rwandaise, Kigali, est déjà vaccinée tout comme environ 30% de la population de ce pays de 13 millions d’habitants.Le Rwanda a jusqu’à présent évité le pire de la pandémie en appliquant des mesures parmi les plus strictes du continent et en mettant en œuvre un système rigoureux de tests et de recherche des cas contacts.Le pays est-africain a enregistré jusqu’à présent un peu plus de 100.000 cas de Covid-19, dont 1.343 mortels, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.

