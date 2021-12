https://fr.sputniknews.com/20211206/linde-et-la-russie-prolongent-leur-cooperation-technologique-militaire-jusquen-2031-1053810791.html

L'Inde et la Russie prolongent leur coopération technologique militaire jusqu'en 2031

L'Inde et la Russie prolongent leur coopération technologique militaire jusqu'en 2031

L'Inde et la Russie ont signé, lundi, un accord visant à étendre leur coopération technologique militaire pour la prochaine décennie, de 2021 à 2031.

L'accord a été paraphé à Amethi, située dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, lors d'une réunion entre le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh et son homologue russe, Sergueï Choïgou.Les deux ministres ont également signé le très attendu accord d'environ 700 millions de dollars pour la production conjointe de plus de 500.000 fusils d'assaut AK-203 dans une usine dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, rapportent des médias indiens.La signature de ces accords intervient peu avant le sommet annuel entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le Président russe Vladimir Poutine, prévu en soirée à New Delhi.Des accords sur le commerce, l'espace, la technologie et l'énergie devraient être signés par les deux dirigeants.L'Inde fut proche de l'Union soviétique pendant la guerre froide et cette relation qui perdure aujourd'hui est qualifiée par Delhi de "partenariat stratégique spécial et privilégié".

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

