https://fr.sputniknews.com/20211207/1053816276.html

Près de 70 employés d’un hôpital espagnol contractent le Covid lors d’un dîner de Noël

Près de 70 employés d’un hôpital espagnol contractent le Covid lors d’un dîner de Noël

Au moins 68 employés des soins intensifs de l’hôpital universitaire régional de Malaga ont contracté le coronavirus au cours d’un dîner dans un restaurant... 07.12.2021, Sputnik France

2021-12-07T06:30+0100

2021-12-07T06:30+0100

2021-12-07T06:30+0100

covid-19

espagne

contamination

pandémie

université johns-hopkins

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1045853019_0:404:2207:1645_1920x0_80_0_0_a1cee2017ec82632033a872f9c44b6a4.jpg

Un dîner de Noël organisé pour le personnel d’un hôpital de Malaga, dans le sud de l’Espagne, a provoqué la contamination au Covid d’au moins 68 personnes, rapporte le journal ABC.D’après ses sources, le dîner qui se tenait il y a quelques jours dans un restaurant local a réuni plus de 174 invités. D’autres médias espagnols évoquent pour leur part le chiffre de 300 personnes.Les invités avaient passé des tests de dépistage du coronavirus avant l’événement et ont tous reçu des résultats négatifs. Selon ABC, tous les contaminés travaillent dans les soins intensifs de l’hôpital universitaire régional de Malaga. Grâce à la vaccination complète, leur maladie se déroule de façon asymptomatique.Auparavant, les autorités locales ont indiqué que seuls 22 des invités avaient attrapé le coronavirus.Plus de cinq millions de cas en EspagneDepuis le début de la pandémie, l’Espagne a enregistré plus de 5,2 millions de cas de contamination ainsi que plus de 88.000 décès liés au Covid-19.Pour le moment, près de 80% de la population espagnole sont complètement immunisés contre le coronavirus, selon les données de l’université Johns-Hopkins aux États-Unis.Sur fond de recrudescence des contaminations ces dernières semaines, plusieurs régions du pays conditionnent l’entrée de certains établissements à la présentation du pass sanitaire. Or, le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez écarte toujours l’idée d’un pass sanitaire national, comme en France ou en Italie.

espagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

espagne, contamination, pandémie, université johns-hopkins, covid-19, coronavirus sars-cov-2