Des astronautes chinois donneront un cours spatial le 9 décembre

Des astronautes chinois donneront un cours spatial le 9 décembre

07.12.2021

2021-12-07T10:45+0100

Un cours spécial sera donné jeudi prochain à 15h40 (heure de Pékin) par les trois membres de l'équipage de Shenzhou-13 à bord de la station spatiale chinoise, a annoncé lundi l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA).Les trois astronautes, Zhai Zhigang, Wang Yaping et Ye Guangfu, interagiront avec des élèves sur Terre, a fait savoir la CMSA, notant que la principale salle de classe au sol se trouvera au Musée des sciences et des technologies de Chine et des salles de classe seront également mises en place à Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi (sud de la Chine), dans le district de Wenchuan de la province du Sichuan, à Hong Kong et à Macao.Les astronautes présenteront leurs cadres de vie et de travail dans la station spatiale chinoise et feront également la démonstration de projets tels que des expériences cytologiques, le mouvement des objets et la tension superficielle des liquides dans l'environnement de microgravité.Ils auront une interaction en temps réel avec les classes au sol afin de diffuser les connaissances sur les vols spatiaux en équipage et d'inspirer les jeunes, relève la CMSA.Trois astronautes chinois sont allés dans l'espace à bord du vaisseau spatial Shenzhou-13 et sont entrés dans la station spatiale de Chine le 16 octobre, s'embarquant dans la plus longue mission en équipage du pays pour la construction de la station spatiale.En juin 2013, l'astronaute chinoise Wang Yaping, assistée par les deux autres membres d'équipage à bord du vaisseau spatial Shenzhou-10, a donné le premier cours spatial du pays à plus de 60 millions d'élèves à travers la Chine par le biais d'une diffusion vidéo en direct.

