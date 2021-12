https://fr.sputniknews.com/20211207/deux-morts-et-trois-blesses-dans-une-fusillade-dans-lest-de-moscou-1053828147.html

Deux morts et quatre blessés dans une fusillade dans l'est de Moscou

Deux morts et quatre blessés dans une fusillade dans l'est de Moscou

Un homme a ouvert le feu dans un centre de services administratifs dans l'est de la capitale russe, faisant deux morts et quatre blessés. L'auteur des tirs a... 07.12.2021, Sputnik France

2021-12-07T13:56+0100

2021-12-07T13:56+0100

2021-12-07T15:09+0100

russie

moscou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104079/34/1040793479_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_e9aeeb0c20f3d031ab03c220ac2247f2.jpg

Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans une fusillade survenue dans un centre de services administratifs de l'est de Moscou, a annoncé la mairie de la capitale.L'auteur des tirs a été arrêté, et les blessés, dont une fille de dix ans, reçoivent les soins nécessaires. Selon les données provisoires, ils se trouvent dans un état grave.Sur sa page Twitter, le maire Sergueï Sobianine a apporté ses condoléances aux familles des victimes.Une enquête est ouverte pour meurtre de plusieurs personnes et détention illégale d'arme. Le suspect, un Moscovite de 45 ans, encourt jusqu'à la perpétuité.

moscou

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moscou