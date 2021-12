https://fr.sputniknews.com/20211207/en-vaccinant-les-dimanches-et-jours-feries-les-pharmaciens-auront-des-majorations-1053830615.html

En vaccinant les dimanches et jours fériés, les pharmaciens auront des majorations

Un nouvel arrêté du Journal officiel indique désormais que les pharmaciens seront davantage rémunérés s’ils vaccinent les dimanches et les jours fériés. Une... 07.12.2021, Sputnik France

Quelques jours après qu’Oliver Véran avait promis une majoration "à destination des pharmaciens lorsqu’ils réalisent les vaccinations les week-ends", un arrêté confirmant cette mesure a été publié ce 7 décembre dans le Journal officiel.Il est mentionné par ailleurs que "ces deux majorations sont cumulables".Parallèlement, la tarification de la vaccination reste inchangée pour les professionnels de santé libéraux, soit de 7,90 euros pour une injection réalisée en officine et 6,30 euros "pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice". La tarification est de "respectivement 10,40 euros et 8,80 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin".Une demande des pharmaciensPlus tôt, suite à des changements dans la gestion de la crise sanitaire, comme l’abaissement de la validité des tests PCR ou l’obligation de la dose de rappel pour tous les plus de 18 ans au maximum sept mois après leur dernière injection ou infection, Philippe Besset avait estimé dans les colonnes du Journal du dimanche (JDD):Ainsi, l’idée du ministère de la Santé d’accélérer la campagne de vaccination en travaillant les week-ends et jours fériés a été accueillie par les professionnels plutôt avec froid."En semaine, on est débordé, on vaccine toute la semaine, on est sous l'eau, on travaille déjà six jours sur sept, le septième on aimerait bien se reposer", a déclaré le 2 décembre auprès de la Dépêche Philippe Vergnes, le président de la Fédération des pharmaciens d'officine en Midi-Pyrénées (FSPF).Au 5 décembre, 51.032.815 personnes en France avaient reçu un schéma vaccinal complet, alors que plus de 10 millions doses de rappel ont été injectées, selon les données du ministère de la Santé.

