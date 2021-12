https://fr.sputniknews.com/20211207/la-bielorussie-replique-aux-sanctions-en-bannissant-les-produits-alimentaires-occidentaux-1053837490.html

La Biélorussie réplique aux sanctions en bannissant des produits alimentaires occidentaux

La Biélorussie réplique aux sanctions en bannissant des produits alimentaires occidentaux

La Biélorussie a annoncé ce mardi bannir au 1er janvier les importations de denrées alimentaires de plusieurs pays occidentaux en représailles aux nouvelles... 07.12.2021, Sputnik France

Selon un décret du gouvernement biélorusse, une série de produits alimentaires, notamment des fruits, légumes, de la viande et des produits laitiers venus de l'UE, du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays européens seront désormais interdits d'importation.L'embargo débutera le 1er janvier et sera en place pour six mois, a-t-il précisé.Selon Minsk, la Biélorussie, un pays agricole, a importé plus de 530 millions de dollars de ces produits lors des dix premiers mois de 2021. Certaines marchandises, comme les aliments pour bébé, ne seront pas concernées, a précisé le gouvernement, afin de ne pas porter atteinte aux "intérêts" des Biélorusses.Depuis le mouvement de contestation en 2020 contre le Président biélorusse Alexandre Loukachenko et les répressions, les Occidentaux ont puni Minsk en imposant de lourdes sanctions contre des entreprises et des responsables du pouvoir biélorusse.La semaine dernière, Washington, le Canada et l'UE ont encore élargi ces sanctions pour protester contre la récente crise migratoire aux frontières entre la Biélorussie et l'UE. Minsk est accusé d'avoir encouragé des milliers de migrants venus du Moyen-Orient à se rendre illégalement dans l'UE, notamment via la Pologne, afin de la déstabiliser. Alexandre Loukachenko le nie fermement.

