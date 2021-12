https://fr.sputniknews.com/20211207/le-nombre-de-francais-qui-manquent-dargent-pour-vivre-de-facon-satisfaisante-precise-1053817255.html

Le nombre de Français qui manquent d’argent pour vivre de façon satisfaisante précisé

Bien que les perturbations dues à la pandémie n’aient pas fait augmenter la pauvreté en France, 40% des citoyens affirment ne pas disposer des sommes qui... 07.12.2021, Sputnik France

La plupart des Français entrent en cette période d’avant Noël avec un désir commun: gagner plus (62%). 40% éprouvent un manque d’argent pour "vivre de manière satisfaisante", révèle la deuxième édition de l’Observatoire du sens de l’argent réalisé par Vivavoice pour le Crédit coopératif.Ce alors que les calculs de l’Insee ont montré que la pauvreté n’avait pas grimpé dans l’Hexagone, mais demeurait en 2020 au même niveau qu’en 2019.Mais qu’est-ce que cela donne? Pour 89% des Français, l’argent est un "moyen de se protéger", fait savoir l’étude.Est-ce que l’argent pourrait être un levier pour "changer le monde"? Pour 41% (de la totalité), 56% (des 18-24 ans) et 53% (des 25-34 ans), la réponse est affirmative.D’après la première édition de l’Observatoire, le manque d’argent empêchait 65% des Français de concrétiser ou réaliser leurs envies et projets.Mettre de côtéLes épargnes des Français ont été affectées par la crise sanitaire. La population n’a jamais autant épargné qu’au cours de ces deux dernières années, le taux d’épargne était de 21,7% au premier trimestre 2021 contre moins de 15% en 2019, a indiqué la Banque de France.Cependant, un autre indicateur qui s’est accru est celui des inégalités en termes d’épargne.L’épidémie a en outre alimenté les grandes fortunes mondiales au détriment des populations les plus pauvres, a constaté un rapport de l’Onu.

