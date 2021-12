Pékin renforce ses réserves de tests

"Pékin a établi des réserves de tests de dépistage pour le variant Omicron et peut identifier immédiatement le variant, afin de prévenir et de contrôler le virus", a déclaré lundi Yang Peng, le directeur du Bureau général du Centre de Beijing pour la santé mondiale affilié au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) de Pékin.