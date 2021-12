https://fr.sputniknews.com/20211208/coree-du-sud-pres-dun-tiers-des-menages-composes-dune-seule-personne-1053841689.html

Corée du Sud: près d’un tiers des ménages composés d’une seule personne

Près d’un tiers des ménages sud-coréens étaient composés d’une seule personne en 2020, selon des chiffres publiés mercredi le département sud-coréen des... 08.12.2021, Sputnik France

Les foyers d’une seule personne représentaient 31,7 pc du total des ménages l’année dernière contre 30,2 pc en 2019, indique le département, précisant que la Corée du Sud comptait 6,64 millions de ménages composés d’une seule personne en 2020. La proportion de ces ménages a continué d’augmenter depuis 2015, année où le pourcentage se situait à 27,2 pc. Les données publiées par l’agence des statistiques reflètent les changements démographiques survenus ces dernières années dans le pays. Plus de jeunes Sud-Coréens reportent ou abandonnent le projet de mariage en raison des difficultés économiques et des changements de normes sociales, entraînant la diminution d’un taux de natalité déjà faible. Le pays connait également un vieillissement rapide de la population. Certaines études montrent que la Corée du Sud doit devenir " une société super âgée " en 2025, avec plus de 20 pc de la population âgés de plus de 65 ans. En 2017, ces personnes représentaient 14 pc de la population.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

