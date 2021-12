https://fr.sputniknews.com/20211208/la-banque-mondiale-accorde-au-cap-vert-30-millions-de-dollars-pour-soutenir-une-reprise-durable-1053845064.html

La Banque mondiale accorde au Cap-Vert 30 millions de dollars pour soutenir une reprise durable

La Banque mondiale a annoncé mardi un prêt de 30 millions de dollars au Cap-Vert pour renforcer ses politiques et parvenir à une reprise durable, équitable et... 08.12.2021, Sputnik France

Dans un communiqué, le directeur national de la Banque mondiale pour le Cap-Vert, Nathan Belete, a souligné que l'archipel se remet de "la plus grande contraction économique de l'histoire et cherche à saisir l'occasion pour se lancer dans un programme de réformes ambitieuses".Cette opération soutient des actions de politique publique pour jeter les bases d'une reprise économique qui passe par la réduction des risques budgétaires et l'amélioration de la transparence de la dette, souligne la Banque mondiale.Le prêt vise également à renforcer la résilience des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier pour les femmes, et promouvoir une reprise durable par le secteur privé.La pandémie de COVID-19 a eu de grands impacts au Cap-Vert, qui a enregistré une récession économique historique de 14,8% en 2020.

