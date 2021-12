https://fr.sputniknews.com/20211208/lafrique-du-sud-franchi-la-barre-des-90000-morts-lies-a-la-covid-19-1053850825.html

L’Afrique du Sud franchi la barre des 90.000 morts liés à la Covid-19

L’Afrique du Sud franchi la barre des 90.000 morts liés à la Covid-19

Le nombre de morts liés à la Covid-19 en Afrique du Sud a franchi la barre des 90.000 depuis le début de la pandémie, ont annoncé mercredi les autorités... 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T17:26+0100

2021-12-08T17:26+0100

2021-12-08T17:26+0100

afrique

afrique du sud

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1044142239_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_3b0b21456bb5ad10f9b57995cc7fa5d4.jpg

Il a également relevé qu’un total de 52.890 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures, parmi lesquels 13.147 cas positifs, la province de Gauteng restant l'épicentre du pays avec 8.445 nouvelles infections.Selon le ministère de la Santé, 140.281 doses de vaccin ont été administrées durant les dernières 24 heures, dont 29.965 au profit des enfants, portant le total des personnes vaccinées à plus de 26 millions, tandis que ceux qui sont complètement vaccinés totalisent plus de 14 millions.L’Afrique du Sud est le pays le plus durement touché par la pandémie sur le contient. La lenteur du déploiement des vaccins sur fond de réticence de la population, constitue une question de grande préoccupation pour les autorités de ce pays d'Afrique australe.Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a tiré la sonnette d’alarme par rapport aux faibles taux de vaccination dans le pays, avec seulement 35,6% des Sud-Africains éligibles ayant reçu jusqu'à présent les vaccins anti-covid-19.Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays d'Afrique australe, qui compte près de 60 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, covid-19