Le Chili approuve un texte légalisant le mariage pour tous

Le Congrès chilien a approuvé jeudi un texte légalisant le mariage homosexuel obtenu après un long processus juridique, en amont du second tour de l'élection... 08.12.2021, Sputnik France

Il appartient désormais à l'actuel président Sebastian Pinera, qui ne pouvait briguer de nouveau mandat, de promulguer ou non le projet de loi qui est un tournant dans ce pays d'Amérique latine à forte tradition conservatrice.Malgré cette réputation, nombreux sont ceux qui se prononcent désormais en faveur du mariage pour tous. Les Chiliens ont affiché aussi ces dernières années les signes d'un virage à gauche sur des questions sociales et culturelles.En cas de promulgation du texte, le Chili imitera la vingtaine de pays à travers le monde ayant légalisé le mariage pour tous, parmi lesquels plusieurs d'Amérique latine - Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica et Uruguay.

