L'Inde teste avec succès un missile sol-air à courte portée

Selon l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO), le système de défense aérienne peut atteindre des cibles à environ 15 km. Le VL-SRSAM, conçu et développé localement par la DRDO pour la marine indienne, est destiné à neutraliser diverses menaces aériennes à courte distance, y compris des cibles d'écrémage, a déclaré la DRDO.Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh a félicité le DRDO, la marine indienne et l'industrie pour le test réussi, notant que le système améliorerait encore la capacité de défense des navires de guerre indiens contre les menaces aériennes.Le gouvernement indien œuvre ces dernières années à promouvoir l'initiative "Make in India", ayant pour but de relancer la conception, le développement et la fabrication locale.

avec Maghreb Arabe Presse



