Omicron risque de devenir un "variant dominant" aux Pays-Bas

Le variant Omicron pourrait devenir prochainement le "variant dominant" du coronavirus aux Pays-Bas, dépassant le Delta, a averti l'Institut national...

L'agence de santé néerlandaise a indiqué que ces observations sont basées sur les rapports de plusieurs pays dont l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni.Le RIVM avait auparavant annoncé, dans un communiqué, la confirmation de 18 nouveaux cas d'Omicron, en plus des 18 passagers de vols en provenance d'Afrique du Sud qui ont été testés positifs le 26 novembre.Les nouveaux cas d'Omicron sont le résultat d'une analyse plus approfondie d'échantillons de test prélevés sur des personnes récemment testées positives à la Covid-19, a relevé le RIVM, ajoutant que le variant Omicron pourrait être détecté dans plus d'échantillons au cours des prochaines semaines.

