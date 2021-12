https://fr.sputniknews.com/20211208/plus-de-61000-cas-de-covid-en-france-en-24h-1053853296.html

Plus de 61.000 cas de Covid en France en 24h

Plus de 61.000 cas de Covid en France en 24h

Deux jours à peine se sont écoulés depuis le durcissement des mesures sanitaires et le nombre journalier de cas de coronavirus en France dépasse les 61.000. 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T19:28+0100

2021-12-08T19:28+0100

2021-12-08T20:12+0100

covid-19

france

covid-19

hôpital

décès

contamination

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053736183_143:0:3784:2048_1920x0_80_0_0_6105901baa633eb6383024feff1c784e.jpg

Les autorités sanitaires françaises ont fait état de 61.340 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. Un record depuis le 2 novembre 2020 en France.Les hôpitaux déplorent 129 décès dus au coronavirus, pour un total de 93.071 depuis le début de l'épidémie. 2.608 lits sont actuellement occupés en milieu hospitalier, dont 505 en soins critiques.Avec 75 patients admis en une journée, les services de réanimation accueillent désormais 2.426 malades.Plan blanc déclenchéAprès Lyon et le Grand Est, le plan blanc a été déclenché dans les établissements de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, d'Occitanie et de Bourgogne-Franche-Comté. Puis les secteurs public et privé des Pays de la Loire leur ont emboité le pas.L'ARS Île-de-France a également dû réactiver le plan blanc dans le contexte épidémique qui se détériore.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

france, covid-19, hôpital, décès, contamination, coronavirus sars-cov-2