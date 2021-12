https://fr.sputniknews.com/20211208/sept-casques-bleus-tues-par-un-engin-explosif-dans-le-centre-du-mali-1053854144.html

Sept Casques bleus tués par un engin explosif dans le centre du Mali

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a condamné "fermement" ce mercredi l’attaque “odieuse” ayant tué sept Casques bleus et blessé trois... 08.12.2021, Sputnik France

Un convoi logistique de la Mission de l’Onu au Mali (Minusma) allant de Douentza à Sévaré (centre) a heurté un engin explosif, qui a tué sept Casques bleus et blessé grièvement trois autres, selon la mission onusienne.Cité par son porte-parole lors d’un briefing à New York, M.Guterres a appelé les autorités maliennes "à ne ménager aucun effort" pour identifier les assaillants et les traduire devant la justice.Lundi, un autre Casque bleu de la Minusma avait succombé à ses blessures à Dakar, où il avait été évacué pour recevoir des soins appropriés.Ce soldat avait été grièvement blessé le 22 novembre dernier après que le véhicule dans lequel il se trouvait, dans le cadre d'un convoi logistique se rendant de Tessalit à Kidal au Mali, eut heurté un engin explosif improvisé, à environ 11 km du camp de la Minusma à Tessalit.

