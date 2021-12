https://fr.sputniknews.com/20211208/un-nouveau-couvre-feu-instaure-en-martinique-1053838853.html

Un nouveau couvre-feu instauré en Martinique

Le couvre-feu sera rétabli à 20h00 en Martinique à compter du mercredi 8 décembre en raison de la dégradation de la situation sanitaire, a annoncé mardi le... 08.12.2021, Sputnik France

"La situation sanitaire en Martinique se dégrade de plus en plus avec des indicateurs épidémiologiques préoccupants et un système sanitaire sous tension", était-il indiqué dans un communiqué.Le couvre-feu sera mis en place pour deux semaines et les déplacements devront être justifiés d'un motif impérieux d'ordre familial, de santé ou professionnel, était-il précisé.Un couvre-feu visant à limiter le risque de trouble à l'ordre public est actuellement en vigueur entre 19h00 et 5h00 en Martinique, il doit expirer au matin du mercredi 8 décembre.

