Voici qui a reçu le Grand Prix de l'humour politique en 2021

Voici qui a reçu le Grand Prix de l'humour politique en 2021

Lorsque la ministre Marlène Schiappa défendait son projet de loi visant à lutter contre la polygamie, elle a jugé bon de préciser: "On ne va pas s'interdire...

Le jury du prix "Press Club, humour et politique", présidé par Olivier de Lagarde, a choisi cette précision apportée par la ministre chargée de la Citoyenneté au micro de Radio J parmi 16 "petites phrases" concourant au titre du mot le plus drôle de l'année en politique. Le Prix du Jury est attribué au candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan pour sa déclaration: "Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote".Le Prix de l'encouragement a été décerné à Audrey Pulvar, adjointe à la maire PS de Paris Anne Hidalgo: "Ce qui se passe avec les votes extrêmes et l'abstention, c'est la traduction concrète des effets du réchauffement climatique".Le Prix de la récidive a été adressé à l'ex-président François Hollande: "Michel Barnier a un côté prince charmant pour les maisons de retraite".Le Prix Marcel Duchamp a été remis à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot: "Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse".Emmanuel Macron s'est vu décerner le prix Sigmund Freud, pour sa réponse à une agricultrice lors de sa visite d'une foire en Provence: "La réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les masques". Le Prix de la révélation de l'année a été attribué à Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste: "Je vis avec un homme déconstruit et je suis super heureuse". Le prix "Press club, humour et politique" avait été remporté en 2019 par Édouard Philippe. A la question de savoir si tout remontait à Matignon, le Premier ministre de l'époque avait répondu: "Non, seulement les emmerdes". En raison de l'épidémie du Covid-19, le prix n'avait pas été décerné en 2020.

