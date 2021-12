https://fr.sputniknews.com/20211209/accuse-dagression-sexuelle-pierre-menes-place-en-garde-a-vue-1053858871.html

Accusé d'agression sexuelle, Pierre Ménès placé en garde à vue

L'ex-chroniqueur vedette de Canal+ Pierre Ménès, visé par une enquête pour agression sexuelle, a été placé jeudi en garde à vue, selon des sources proches du... 09.12.2021, Sputnik France

Il est entendu au 1er district de police judiciaire (1er DPJ), "à la demande du parquet", a précisé une source proche du dossier. Son avocat, Me Arash Derambarsh, a confirmé que Pierre Ménès, qui avait demandé dans les médias à être auditionné, était entendu "sous le statut de la garde à vue".A l'issue du match PSG-Nantes du 20 novembre à Paris, une femme a signalé à la police des faits d'agression sexuelle dont Pierre Ménès serait responsable, sans porter plainte.Le jour-même, le parquet de Paris a ouvert une enquête, confiée au 1er district de police judiciaire (1er DPJ).L'ex-chroniqueur a quant à lui déposé plainte mardi à Paris pour "dénonciation calomnieuse".AccusantionsPierre Ménès, 58 ans, est notamment accusé d'avoir soulevé hors antenne en 2016 la jupe de la journaliste Marie Portolano, co-réalisatrice d'un documentaire sur le sexisme dans les rédactions sportives.Il assure ne pas s'en souvenir en raison de graves problèmes de santé à l'époque: une cirrhose non alcoolique qui l'a éloigné des plateaux pendant sept mois et a nécessité une double greffe du foie et d'un rein.Il est aussi critiqué pour avoir embrassé de force à la télévision la journaliste Isabelle Moreau en 2011, ainsi que la chroniqueuse Francesca Antoniotti en 2016.

