Danemark: interpellation de 4 personnes au sein des services de renseignements pour espionnage

Quatre personnes au sein des services de renseignements danois ont été interpellées pour des "fuites" de documents confidentiels, ont annoncé jeudi les... 09.12.2021, Sputnik France

2021-12-09T10:10+0100

2021-12-09T10:10+0100

2021-12-09T10:10+0100

faits divers

espionnage

danemark

Ces personnes "sont accusées, entre autres, d'avoir violé la section 109(1) du Code pénal en divulguant sans autorisation des informations hautement confidentielles provenant des services de renseignement", a annoncé le service de renseignement (PET) dans un communiqué.Ces personnes, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "sont des employés actuels et anciens des deux services de renseignement", le PET, le service de sûreté, et le FA, le renseignement militaire, a ajouté la même source.Les arrestations ont eu lieu mercredi, en collaboration avec la police, et des perquisitions ont eu lieu à différentes adresses, selon le communiqué.

