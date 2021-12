https://fr.sputniknews.com/20211209/les-conflits-au-cameroun-et-au-darfour-provoquent-une-urgence-humanitaire-au-tchad-1053857904.html

Les conflits au Cameroun et au Darfour provoquent une "urgence humanitaire" au Tchad

Les conflits intercommunautaires qui sévissent au Cameroun et au Darfour ont provoqué une "urgence humanitaire" au Tchad, a déclaré mercredi soir le président... 09.12.2021, Sputnik France

Face à cette situation préoccupante, le Gouvernement a été instruit à prendre toutes les mesures appropriées, a fait savoir M. Mahamat Deby, par ailleurs président du Conseil militaire de transition (CMT), appelant les Tchadiens à faire preuve de solidarité et d’hospitalité vis-à-vis des réfugiés.Des affrontements entre éleveurs et pêcheurs déclenchés dimanche dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun ont fait une vingtaine de morts. De nombreux habitants ont fui leurs domiciles et se sont réfugiés au Tchad voisin.En août, douze personnes avait été tuées et 48 blessées dans des affrontements intercommunautaires entre pêcheurs et bergers, toujours dans l'Extrême-Nord du Cameroun.Au Soudan, une cinquantaine de personnes ont été récemment tuées par balles dans un nouveau conflit tribal au Darfour, second épisode meurtrier en trois semaines dans cette région de l'ouest du Soudan.Ces affrontements, qui ont opposé des membres de tribus arabes et d'autres de tribus issues d'ethnies africaines, ont été d'une intensité telle que les autorités ont dépêché des troupes gouvernementales sur place.

Maghreb Arabe Presse

