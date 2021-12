https://fr.sputniknews.com/20211209/les-fraudes-aux-cryptomonnaies-ont-augmente-de-600-en-2021-1053848332.html

Les fraudes aux cryptomonnaies ont augmenté de 600% en 2021

Les fraudes aux cryptomonnaies ont augmenté de 600% en 2021

Alors que l’année 2021 a été marquée par les montagnes russes du cours du bitcoin et l’apparition de nouvelles cryptomonnaies, les fraudes dans ce domaine... 09.12.2021, Sputnik France

2021-12-09T06:00+0100

2021-12-09T06:00+0100

2021-12-09T06:00+0100

économie

arnaque

vol

cryptomonnaie

cryptographie

économie

fraude

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103970/76/1039707639_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_cc0bdd6fcab7becabf4eb76ad7591baf.jpg

Le rapport du cabinet d'analyse de chaînes de blocs Elliptic dresse un sombre bilan pour l’année finissante. Les vols, arnaques et escroqueries ont connu une hausse spectaculaire en 2021 par rapport à 2020.Selon le rapport du cabinet, les vols et fraudes de cryptomonnaies représentent un total de 10,5 milliards de dollars contre 1,5 milliard en 2020, soit 600% de hausse.Sur 12 milliards de dollars subtilisés au total, deux ont été volés directement, 10 sont attribués à des "protocol losses", en raison de la perte de confiance d’une plateforme émettrice d’une certaine cryptomonnaie, précise BFM Business.Parmi les grands perdants, la blockchain Ethereum (totalisant plus de 147 milliards) et la société chinoise Binance (19,7 milliards de dollars), interdite au Royaume-Uni.ArnaquesPar exemple, une cryptomonnaie basée sur la série Squid Game avait attiré plusieurs milliers d’investisseurs. Après que la monnaie avait été cotée à 2.800 dollars, les créateurs ont disparu avec l’argent et la valeur du Squidcoin est repassée à 0."N’importe quelle équipe de développeurs peut créer une application et émettre un cryptoactif", a prévenu Martha Reyes, qui dirige la recherche de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Bequant.En novembre, le bitcoin a atteint un plus haut historique de 68.513 dollars, poursuivant sur sa lancée tandis que la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies dépassait les 3.000 milliards de dollars. Au moment de la publication de cet article, il coûte 50.378 dollars.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

arnaque, vol, cryptomonnaie, cryptographie, économie, fraude