Macron présente ses priorités pour la présidence française de l'UE

Emmanuel Macron présente ce 9 décembre ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui, en démarrant le 1er janvier, vient percuter de plein fouet la campagne pour la présidentielle en France.Lors d'une conférence de presse, prévue à 16H00 à l'Élysée, le chef de l'État a prévu de se concentrer sur l'Europe. Mais les journalistes devraient saisir cette rare occasion de l'interroger sur les questions politiques, et notamment sur sa candidature non encore confirmée à la présidentielle d'avril 2022.Avant de répondre aux questions, Emmanuel Macron expliquera pourquoi il accorde tant d'importance à cette présidence semestrielle tournante des 27, la 13e exercée par la France depuis les années 1950 et la première depuis 2008.Depuis son élection en 2017, célébrée au son de l'hymne de l'UE, le président se pose en chef de file des pro-Européens face aux "nationalistes" et "populistes", et vante les avancées obtenues à 27, comme le plan de relance post-Covid 19 de 750 milliards d'euros adoptés en 2020.Le chef de l'État a annoncé le 6 décembre que les priorités de la présidence française, dite PFUE, tournaient autour de trois axes: "relance, puissance et appartenance".La relance économique est "nécessaire" en "réponse à la crise" du Covid-19, a-t-il détaillé, avant de défendre le besoin de renforcer la puissance de l'UE en la rendant plus autonome, notamment militairement.Il regrette cependant que le "sentiment d'appartenance" des Français à l'UE se soit "étiolé" ces dernières années.Devant la presse, il devrait détailler ses idées pour réformer les accords de Schengen, faire avancer le "paquet climat" avec la taxation carbone, mieux réguler les géants du numérique, harmoniser le salaire minimum, et rebâtir "un traité d'amitié avec l'Afrique".Pour cela, des dizaines de rendez-vous sont prévus, essentiellement sur les trois premiers mois en raison de la présidentielle. Ils débuteront par un discours suivi d'un débat au Parlement européen le 19 janvier.Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, les Français sont deux fois plus nombreux (32% contre 15%) à considérer que présider l'UE sera un atout plutôt qu'un handicap pour Emmanuel Macron et 63% assurent que les propositions des candidats sur l'Europe compteront dans leur choix de vote.

